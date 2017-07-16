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Трампу во Франции показали уникальные 100-летние танки

17.07.2017 10:33 — Разное | Tut.by  
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Во время парада в честь национального праздника Франции Дня взятия Бастилии 14 июля 2017 года в парадном строю проехали раритетные танки Первой мировой войны, пишет военный блог «Центра анализа и стратегий».


Танк Saint-Chamond. Фото: Rufus Shinra

На параде можно было увидеть танк Saint-Chamond образца 1917 года. С виду танк больше похож на большой короб, который оснастили пушкой и поставили на гусеницы. Хотя на самом деле танк для своего времени был во много инновационен, например, оснащался электротрансмиссией.

Бензиновый двигатель передавал крутящий момент на динамо-машину, которая вырабатывала ток и питала два электродвигателя, каждый из которых приводил в движение одну гусеницу. Это сильно облегчало работу водителю, но делало саму систему громоздкой и ненадежной. В связи с этим максимальную скорость танка ограничили до 8 км/ч, хотя Saint-Chamond мог выдавать все 12 км/ч.


Schneider CA1 М2.Фото: Минобороны Франции

Еще на параде был показан танк Schneider CA1 М2 образца 1916 года. Такие боевые машины принимали участие в боях второй половины Первой мировой войны, где зарекомендовали себя достаточно плохо. Из-за особенностей конструкции танк был склонен к переворачиванию, а оружие имело ограниченные сектора обстрела.


Фото: kenhtructiep.net

Уже не своим ходом — в кузове грузовика — был перевезен легкий танк Renault FT на прицепе, буксируемом тягачом Latil TAR (4×4) образца 1914 года. Это первый танк классической компоновки (отделение управления — впереди, боевое — в центре и моторное — сзади), а также один из самых удачных танков Первой мировой войны.


Renault EG15 и 155 GPF mle.1917. Фото: Минобороны Франции

Также в парадном строю проехал автомобиль Renault EG15 образца 1914 года, буксирующий 155-мм пушку 155 GPF mle.1917. На параде присутствовал президент США Дональд Трамп.

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Еще на параде был показан танк Schneider CA1 М2 образца 1916 года.

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