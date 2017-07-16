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В Гомельском районе водитель Alfa Romeo не справился с управлением и опрокинулся - он погиб
ДТП случилось 15 июля в Гомельском районе, около 16.30, сообщили в ГАИ Гомельской области.
36-летний Alfa Romeo ехал дороге Белый берег — Александровка, в направлении деревни Александровка.
На закруглении дороги мужчина неправильно выбрал скорость движения, из-за чего не справился с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину, врезался в дерево и после опрокинулся.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. У погибшего взяты биологические анализы для определения его состояния в момент аварии.
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36-летний Alfa Romeo ехал дороге Белый берег - Александровка, в направлении деревни Александровка.
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