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Лукашенко: в регионе множатся попытки нарушения баланса сил

17.07.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в мире наблюдается расширение сфер столкновения интересов отдельных стран и коалиций.

В понедельник в Минске пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ. Перед началом заседания глава белорусского государства встретился с его участниками и отметил важность дипломатии в современных условиях кризиса международных отношений, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента.

"В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов", — сказал Лукашенко в ходе встречи.

По словам президента, задача дипломатии — создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов. "Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене", — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что за время существования ОДКБ создана многофункциональная структура, имеющая действенный инструментарий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам. "Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств. При этом не только с военной точки зрения, но и с политической", — сказал президент.

Лукашенко констатировал, что наблюдается расширение географии и сфер столкновений интересов как отдельных стран, так и целых коалиций, ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности. "Как следствие — множатся попытки нарушения баланса сил", — отметил глава государства.

Президент сказал, что недавно встречался с министрами обороны и секретарями советов безопасности государств — членов ОДКБ.

"Мы детально обсудили и наметили направления, на которых важно сегодня акцентировать внимание c точки зрения укрепления военной составляющей Организации, консолидации силовых мер в сфере противодействия острейшим вызовам современности, среди которых терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, торговля людьми, киберпреступность", — рассказал он.

Как ранее сообщал Sputnik, заседание СМИД ОДКБ состоится 17 июля в Минске под председательством главы МИД Беларуси Владимира Макея, на нем будут рассмотрены актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время своего председательства в ОДБК Беларусь будет заниматься усилением влияния организации на международной арене.

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