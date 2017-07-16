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Новый телефон Nokia стоит всего 14,5 долларов и работает месяц без подзарядки

17.07.2017 10:58 — Разное | Tut.by  
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Финская компания HMD Global анонсировала перевыпуск двух телефонов начального уровня — Nokia 105 и Nokia 130 (ранее модели с такими индексами уже были на рынке). Самый дешевый из них стоит всего 14,5 доллара.

Обе модели оснащены 1,8-дюймовыми дисплеями, фонариками и будут продаваться в трех ярких цветах. На борту у каждой — несколько предустановленных игр Gameloft (и, конечно же, «змейка»).


Nokia 105 может похвастать отличным временем автономной работы — 15 часов в режиме разговора и месяц в режиме ожидания и наличием FM-радио. Односимочный вариант Nokia 105 стоит всего 14,5 долларов, двухсимочный — 15 долларов (до налогов и сборов).

Nokia 130 — более продвинутый телефон, позволяющий, помимо FM-радио, проигрывать звук и видео (здесь есть поддержка microSD до 32ГБ), в том числе, по Bluetooth.

Аккумулятор устройства позволяет проигрывать до 11,5 часов видео, до 16 часов аудио и слушать FM-радио до 44 часов от одной зарядки. Его цена — 21,5 долларов.

Смотрите текущие цены на телефоны Nokia в Беларуси:

 
 
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