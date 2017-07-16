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Алина Талай заняла третье место на международном турнире в Италии

17.07.2017 10:57 — Разное | Tut.by  
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Бегунья Алина Талай заняла третье место в беге на 100 м с барьерами на международном турнире Meeting Cittа di Padova, который проходил в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Алина Талай. Фото: bfla.eu

Лидер белорусской сборной в спринтерских дисциплинах стала бронзовым призером, показав время 13,02 сек. Опередили белоруску представительницы США Куин Харрисон (12,84 сек.) и Доун Харпер-Нельсон (12,86 сек.).

Заокеанские бегуньи разменяли барьер в 13 сек., продолжая подготовку к чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Одна из лидеров белорусской сборной Алина Талай осталась недовольна своим результатом. Для выхода в финал на мировом форуме необходимо бежать быстрее 13 секунд.

Фаворит предстоящего в августе чемпионата — еще одна американка, Кендра Харрисон, 4 июля в Венгрии показала результат 12,28 сек., что является лучшим результатом сезона в мире.

— В Италии для меня были заключительные соревнования перед чемпионатом мира в Лондоне. К сожалению, время было совсем не быстрым — только 13,02 сек. Наверное, в подготовке что-то пошло не так, как надо, и я все еще не могу выйти на свои высокие результаты. Я не сдаюсь и буду бороться до конца в Лондоне, чтобы показать лучшее время, — отметила Алина Талай.

Соревнования у женщин в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира пройдут в течение двух дней: квалификация и полуфинал 11 августа, 12 августа — финал.

 
 
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Бегунья Алина Талай заняла третье место в беге на 100 м с барьерами на международном турнире Meeting Cittа di Padova, который проходил в Италии.

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