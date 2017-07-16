|
Театр теней Teulis покажет спектакль о любви в Минске
Всемирно известный Театр теней Teulis, удививший многие мировые столицы программой «Властелины теней», к 2017 году приготовил новый подарок для зрителей —
Постановка театра Teulis — это оригинальное сочетание акробатики, театра, оптических иллюзий, звукового сопровождения и видеопроекций.
В основе сценария «Вечной истории» лежит сказка о любви. Вечная борьба романтики и прагматизма, любви и расчета, страсти и гармонии. Узнаваемые типажи решают те же проблемы, с которым зрители, сидящие в зале, сталкиваются ежедневно.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Театр теней Teulis доказывает, что все фантазии можно воплотить в жизнь с помощью теней человеческого тела. Владея техникой за пределами человеческих возможностей, танцовщики театра творят на сцене чудеса, их легкий, ироничный стиль балансирует на грани танца и акробатики, а визуальные эффекты каждый раз шокируют публику.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьера состоится в КЗ "Минск" 28 октября.
|
Архив (Разное)
Комментарии