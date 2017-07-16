Театр теней Teulis покажет спектакль о любви в Минске

Всемирно известный Театр теней Teulis, удививший многие мировые столицы программой «Властелины теней», к 2017 году приготовил новый подарок для зрителей — спектакль «Вечная история» . Премьера состоится в КЗ «Минск» 28 октября.





Постановка театра Teulis — это оригинальное сочетание акробатики, театра, оптических иллюзий, звукового сопровождения и видеопроекций.

В основе сценария «Вечной истории» лежит сказка о любви. Вечная борьба романтики и прагматизма, любви и расчета, страсти и гармонии. Узнаваемые типажи решают те же проблемы, с которым зрители, сидящие в зале, сталкиваются ежедневно.

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Театр теней Teulis доказывает, что все фантазии можно воплотить в жизнь с помощью теней человеческого тела. Владея техникой за пределами человеческих возможностей, танцовщики театра творят на сцене чудеса, их легкий, ироничный стиль балансирует на грани танца и акробатики, а визуальные эффекты каждый раз шокируют публику.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Когда: 28 октября, КЗ «Минск», начало в 19:00. Билеты от 25 рублей. Купить билет