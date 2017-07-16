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Минское "Динамо" пустило болельщиков на тренировку. Как это было
Минское «Динамо» организовало в субботу для болельщиков день открытых дверей, пустив поклонников команды на тренировку и дав возможность пообщаться с игроками.
Болельщики не только могли наблюдать за ходом занятий, но и слышали указания тренеров. Главный тренер «зубров» в микрофон давал игрокам наставления и объяснял суть упражнений.
Между двумя занятиями болельщики получили возможность принять участие в «Динамо-ТВ Шоу», посетить пресс-конференцию, пообщаться с тренерами и хоккеистами и приобрести атрибутику с огромной скидкой.
Для коллекционеров клуб провел очередную встречу, посвященную хоккейном карточками, а завершил вечер финал динамовского паб-квиза, в котором победила команда «Фрау А».
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Минское "Динамо" организовало в субботу для болельщиков день открытых дверей, пустив поклонников команды на тренировку и дав возможность пообщаться с игроками.
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