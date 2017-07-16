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В Мозыре на "зебре" водитель BMW сбил 17-летнего подростка
ДТП случилось в 22.30 16 июля в районном центре, сообщили в ГАИ Гомельской области.
21-летний водитель BMW 520 ехал по улице Интернациональной, со стороны Якуба Коласа в направлении улицы Ульяновской.
На «зебре» водитель сбил 17-летнего пешехода, который переходил проезжую часть.
С открытой ЧМТ и политравмой подростка доставили в реанимационное отделение Мозырской больницы.
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21-летний водитель BMW 520 ехал по улице Интернациональной, со стороны Якуба Коласа в направлении улицы Ульяновской.
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