В Ивацевичах легковушка сбила женщину на переходе. Она в больнице

В Ивацевичах легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла в ночь на 16 июля. По данным ГАИ, VW passat двигался по улице Ленина под управлением 20-летнего брестчанина. Напротив одного из домов водитель совершил наезд на 36-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.