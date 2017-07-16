ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивацевичах легковушка сбила женщину на переходе. Она в больнице

17.07.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Ивацевичах легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла в ночь на 16 июля. По данным ГАИ, VW passat двигался по улице Ленина под управлением 20-летнего брестчанина. Напротив одного из домов водитель совершил наезд на 36-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ивацевичах легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Театр теней Teulis покажет спектакль о любви в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика