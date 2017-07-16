Футболисты БАТЭ отправились на ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 c «Алашкертом», сообщает официальный сайт борисовского клуба.



Фото: fcbate.by

Путь в Армению стартовал в 7.15 от столичной станции метро «Восток». Там клубный автобус собрал «желто-синих» и после промежуточной остановки в Уручье домчал до Национального аэропорта «Минск».

На борт чартерного рейса поднялись 20 футболистов, среди них нет ключевого защитника Максима Жавнерчика, который довольно резко прокомментировал домашнюю игру борисовчан против «Алашкерта», в которой БАТЭ не сумел добиться победы .

Жавнерчик: Ссылаться на комаров не хочется. Если не пройдем «Алашкерт», надо разгонять многих

Принадлежащий компании «Белавиа» самолет CRJ-200 взмыл в воздух в 9.00.

Выездной состав на матч с «Алашкертом»: вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий; защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Алексей Риос, Неманья Милунович, Евгений Яблонский; полузащитники — Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич; нападающие — Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

Напомним, что капитан команды Виталий Родионов все еще отбывает 4-матчевую дисквалификацию по следам прошлогоднего матча квалификации Лиги Европы против «Астаны».

Ответная игра против «Алашкерта» состоится 18 июля в Ереване, на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна и начнется в 19.00 по белорусскому времени.

Ожидается, что вечером во вторник в Ереване будет ясная погода с температурой около 32−34 градуса тепла.

Назначение на матч «Алашкерт» — БАТЭ получила бригада арбитров из Словакии во главе с Петером Краловичем. Его ассистентами станут Мирослав Бенко и Эрик Вайсс. Резервный судья — Павол Суняр. Инспектор матча — Уно Тутк (Эстония). Делегат УЕФА — Таммо Бейсхейзен (Голландия).