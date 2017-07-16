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Жесткая посадка самолета на Байкале: пострадали четверо

17.07.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ЧП у Байкала произошло во второй половине дня в воскресенье: частный самолет Cessna-172R совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон.

Жесткая посадка самолета на Байкале: пострадали четверо
© YouTube / Craig Cullinan
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Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали пилот и трое пассажиров — двое доставлены в местную больницу. Еще двое пострадавших скрылись.

Сам же легкомоторный самолет частично затонул в Байкале недалеко от берега.

Смотрите видео последствий ЧП с самолетом на Байкале на Sputnik.

 
 
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Легкомоторный самолет Cessna-172R совершил аварийную посадку в акватории озера Байкал. Смотрите видео инцидента на Sputnik.

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