Жесткая посадка самолета на Байкале: пострадали четверо

ЧП у Байкала произошло во второй половине дня в воскресенье: частный самолет Cessna-172R совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон.

Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали пилот и трое пассажиров — двое доставлены в местную больницу. Еще двое пострадавших скрылись.

Сам же легкомоторный самолет частично затонул в Байкале недалеко от берега.

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