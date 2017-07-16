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Жесткая посадка самолета на Байкале: пострадали четверо
17.07.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
ЧП у Байкала произошло во второй половине дня в воскресенье: частный самолет Cessna-172R совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон.
Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали пилот и трое пассажиров — двое доставлены в местную больницу. Еще двое пострадавших скрылись.
Сам же легкомоторный самолет частично затонул в Байкале недалеко от берега.
Смотрите видео последствий ЧП с самолетом на Байкале на Sputnik.
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Легкомоторный самолет Cessna-172R совершил аварийную посадку в акватории озера Байкал. Смотрите видео инцидента на Sputnik.
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