Улицу Дроздовича в Минске закроют для движения транспорта на два дня

Улицу Дроздовича в Минске закроют для движения транспорта на 22 и 23 июля, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ГУ «Столичный транспорт и связь».

— Движение автобусных маршрутов № 65 и № 124 на участке от улицы Сырокомли до Игуменского тракта организуют по улице Шпилевского в обоих направлениях (без заезда на улицы Каганца и Дроздовича) с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Шпилевского» на улице Шпилевского на площадке за перекрестком с улицей Сырокомли, — уточнили в учреждении. — Просим пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.