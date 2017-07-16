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Улицу Дроздовича в Минске закроют для движения транспорта на два дня

17.07.2017 11:47 — Разное | Tut.by  
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Улицу Дроздовича в Минске закроют для движения транспорта на 22 и 23 июля, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ГУ «Столичный транспорт и связь».

— Движение автобусных маршрутов № 65 и № 124 на участке от улицы Сырокомли до Игуменского тракта организуют по улице Шпилевского в обоих направлениях (без заезда на улицы Каганца и Дроздовича) с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Шпилевского» на улице Шпилевского на площадке за перекрестком с улицей Сырокомли, — уточнили в учреждении. — Просим пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение автобусных маршрутов № 65 и № 124 на участке от улицы Сырокомли до Игуменского тракта организуют по улице Шпилевского.

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