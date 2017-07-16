ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайская компания Citickaicheng будет производить промышленных роботов в «Великом камне»

17.07.2017 11:58 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Китайская компания Citickaicheng будет производить промышленных роботов в «Великом камне»

фото: Thinktanks.by

Зарегистрировать резидента Индустриального парка планируется к концу этого года.

 Белорусская делегация во главе с заместителем министра экономики Павлом Утюпиным проводит в Китае двухдневный семинар — презентацию новых условий инвестирования и ведения бизнеса в Индустриальном парке «Великий камень». В состав делегации вошли глава администрации парка Александр Ярошенко, эксперты Минэкономики, МНС, ГТК, БелТПП, Компании по развитию индустриального парка. Большинство из них — непосредственные разработчики указа от 12 мая 2017 г. № 166 о совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка, сообщили в Минэкономики.

Цель мероприятий — проинформировать деловые и официальные круги Китая о нововведениях указа, льготах, преференциях и условиях деятельности, разъяснить все вопросы, интересующие потенциальных инвесторов.

17 июля семинар-презентация состоялась в Пекине на площадке Министерства коммерции КНР. В нем приняло участие более 50 компаний, заинтересованных в инвестировании на территории Великого камня.

Накануне 16 июля проведены встречи с крупными китайскими компаниями по тематике развития Индустриального парка. Так, в рамках посещения производства компании Citickaicheng в городе Таншань, специализирующейся на выпуске промышленных роботов, достигнута договоренность о создании аналогичного производства в Великом камне. До конца года будет проведена необходимая подготовка проекта, Минэкономики и Минкоммерции, а также администрация парка окажут компании необходимое содействие в целях регистрации резидента уже к концу года.

18 июля семинар запланирован на площадке местного правительства в городе Гуанчжоу — столице провинции Гуандун, расположенной на юге континентального Китая и являющейся стабильным лидером по ВВП среди всех его провинций.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарегистрировать резидента Индустриального парка планируется к концу этого года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Таможня зафиксировала сокращение числа правонарушений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика