Китайская компания Citickaicheng будет производить промышленных роботов в «Великом камне»

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Зарегистрировать резидента Индустриального парка планируется к концу этого года.

Белорусская делегация во главе с заместителем министра экономики Павлом Утюпиным проводит в Китае двухдневный семинар — презентацию новых условий инвестирования и ведения бизнеса в Индустриальном парке «Великий камень». В состав делегации вошли глава администрации парка Александр Ярошенко, эксперты Минэкономики, МНС, ГТК, БелТПП, Компании по развитию индустриального парка. Большинство из них — непосредственные разработчики указа от 12 мая 2017 г. № 166 о совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка, сообщили в Минэкономики.

Цель мероприятий — проинформировать деловые и официальные круги Китая о нововведениях указа, льготах, преференциях и условиях деятельности, разъяснить все вопросы, интересующие потенциальных инвесторов.

17 июля семинар-презентация состоялась в Пекине на площадке Министерства коммерции КНР. В нем приняло участие более 50 компаний, заинтересованных в инвестировании на территории Великого камня.

Накануне 16 июля проведены встречи с крупными китайскими компаниями по тематике развития Индустриального парка. Так, в рамках посещения производства компании Citickaicheng в городе Таншань, специализирующейся на выпуске промышленных роботов, достигнута договоренность о создании аналогичного производства в Великом камне. До конца года будет проведена необходимая подготовка проекта, Минэкономики и Минкоммерции, а также администрация парка окажут компании необходимое содействие в целях регистрации резидента уже к концу года.

18 июля семинар запланирован на площадке местного правительства в городе Гуанчжоу — столице провинции Гуандун, расположенной на юге континентального Китая и являющейся стабильным лидером по ВВП среди всех его провинций.