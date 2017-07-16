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Таможня зафиксировала сокращение числа правонарушений

17.07.2017 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Таможня зафиксировала сокращение числа правонарушений

фото: Logists.by

Государственный таможенный комитет сообщил, что в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество правонарушений снизилось на 17%.

Своевременная и эффективная реализация комплекса мероприятий по противодействию правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности либо перемещении физическими лицами товаров через таможенную границу позволила снизить на 17 % общее количество правонарушений, совершенных в первом полугодии 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Акцент в правоохранительной деятельности таможенными органами делается на недопущение повторности правонарушений и профилактике учинения новых, сообщили в ГТК.

 
 
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Государственный таможенный комитет сообщил, что в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество правонарушений снизилось на 17%.

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