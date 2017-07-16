Коллекционеры нашли очередную бракованную банкноту в 50 рублей

Бонисты нашли очередную бракованную белорусскую банкноту — 50 рублей с перевернутым водяным знаком — и оценили ее в сумму от 140 до 240 рублей, сообщает сайт «Белорусская бонистика». Предполагается, что в обороте находится еще минимум несколько десятков банкнот с таким браком.



Фото: belbonistika.com

На купюре водяной знак расположен в правильном участке, но перевернут вверх ногами. Кроме этого, выход защитной нити находится не на лицевой стороне банкноты, а на оборотной. Это говорит о том, что лист банкнотной бумаги поступил на печать перевернутым и вверх ногами.

Это уже второй случай, когда коллекционеры нашли 50 рублей с подобным браком. В ноябре 2016 года банкноту продали на аукционе за 200 рублей. Очередную купюру с перевернутым водяным знаком эксперты оценивают в 140−240 рублей.

— Если обратить внимание на серийный номер банкноты — НН3229141, то можно предположить что она размещалась на одном печатном листе с первым найденным экземпляром: НН2929141. В обороте, по всей видимости, находятся еще минимум несколько десятков банкнот с таким браком, то есть с одного печатного листа. Стоимость каждого последующего экземпляра с таким браком будет все меньше, но в любом случае данный вид брака представляет большой коллекционный интерес, — отмечают бонисты.