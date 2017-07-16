Седан Honda Accord сменил поколения и перешел исключительно на турбомоторы

Компания Honda провела в Детройте премьеру десятого по счету поколения модели Accord, которая стала крупнее и легче предшественницы и получила под капот два новых агрегата с турбонаддувом. Со сменой поколений из гаммы исчезла и двухдверная версия.





В основе нового Accord — новая платформа с более широким использованием алюминия и сверхвысокопрочных сортов стали и увеличенной на 55 мм колесной базой. По сравнению с прежней генерацией Accord стал легче на 50−80 кг в зависимости от модификации.





В Honda полностью пересмотрели и гамму силовых агрегатов для Accord — за океаном новинка будет предлагаться исключительно с турбированными «четверками». Базовым мотором станет 1,5-литровый агрегат мощностью 192 лошадиные силы, который сменит прежний «атмосферник» объемом 2,4 л на 185 сил.





Вместо 3,5-литрового V6 у топ-версии теперь двухлитровый двигатель, развивающий 252 лошадиные силы. Коробки передач — бесступенчатый вариатор, 6-ступенчатая «механика» либо 10-ступенчатый «автомат». Позже в гамме появится и Accord Hybrid, оснащенный работающей по циклу Аткинсона двухлитровой «четверкой» и парой электродвигателей.





По умолчанию все Accord оснащены фирменным комплексом Honda Sensing, который включает функцию экстренного торможения, контроль рядности движения и адаптивный круиз-контроль. Также появилась новая мультимедиа-система с 8-дюймовым сенсорным экраном. У заокеанских дилеров новый Accord появится этой осенью.