ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Седан Honda Accord сменил поколения и перешел исключительно на турбомоторы

17.07.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Honda провела в Детройте премьеру десятого по счету поколения модели Accord, которая стала крупнее и легче предшественницы и получила под капот два новых агрегата с турбонаддувом. Со сменой поколений из гаммы исчезла и двухдверная версия.


В основе нового Accord — новая платформа с более широким использованием алюминия и сверхвысокопрочных сортов стали и увеличенной на 55 мм колесной базой. По сравнению с прежней генерацией Accord стал легче на 50−80 кг в зависимости от модификации.


В Honda полностью пересмотрели и гамму силовых агрегатов для Accord — за океаном новинка будет предлагаться исключительно с турбированными «четверками». Базовым мотором станет 1,5-литровый агрегат мощностью 192 лошадиные силы, который сменит прежний «атмосферник» объемом 2,4 л на 185 сил.


Вместо 3,5-литрового V6 у топ-версии теперь двухлитровый двигатель, развивающий 252 лошадиные силы. Коробки передач — бесступенчатый вариатор, 6-ступенчатая «механика» либо 10-ступенчатый «автомат». Позже в гамме появится и Accord Hybrid, оснащенный работающей по циклу Аткинсона двухлитровой «четверкой» и парой электродвигателей.


По умолчанию все Accord оснащены фирменным комплексом Honda Sensing, который включает функцию экстренного торможения, контроль рядности движения и адаптивный круиз-контроль. Также появилась новая мультимедиа-система с 8-дюймовым сенсорным экраном. У заокеанских дилеров новый Accord появится этой осенью.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Седан Honda Accord нового поколения избавился от атмосферных моторов под капотом и перешел на агрегаты с турбонаддувом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Китайская компания Citickaicheng будет производить промышленных роботов в «Великом камне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика