ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У клиентов БСБ Банка начали принимать заявления на возврат депозитов

17.07.2017 11:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Клиенты БСБ Банка с 17 июля могут подавать заявления о выплате возмещения. Для этого им нужно обратиться либо в банк-поверенный, которым выступает Банк Москва-Минск, либо в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физлиц.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Агентство нужно обращаться в тех случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад, сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами.

Законом предусмотрено, что объектами возмещения банковских вкладов являются денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физлицами на счетах и во вклады. Средства физлиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения.

Возмещение выплачивается в размере 100% депозита (независимо от количества вкладов), причитающего вкладчику на дату отзыва у банка лицензии на операции по привлечению денежных средств физлиц во вклады. Возмещение выплачивается в валюте вклада. К примеру, если депозит размещен в белорусских рублях, то возмещение будет выплачено в нацвалюте.

Физлицо может обратиться за выплатой возмещения банковского вклада не позднее 2 (двух) лет с даты отзыва лицензии у банка на привлечение денежные средства физлиц на депозиты.

Напомним, Нацбанк с 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с депозитами физлиц. До этого времени физлица забрали со счетов 52 миллиона рублей, невостребованными остались около 3 миллионов рублей. Эти деньги теперь можно вернуть либо через Банк Москва-Минск, либо через Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физлиц.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клиенты БСБ Банка с 17 июля могут подавать заявления о выплате возмещения. Для этого им нужно обратиться обратиться либо в банк-поверенный, которым выступает Банк...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Таможня зафиксировала сокращение числа правонарушений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика