У клиентов БСБ Банка начали принимать заявления на возврат депозитов

Клиенты БСБ Банка с 17 июля могут подавать заявления о выплате возмещения. Для этого им нужно обратиться либо в банк-поверенный, которым выступает Банк Москва-Минск, либо в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физлиц.



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В Агентство нужно обращаться в тех случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад, сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами.

Законом предусмотрено, что объектами возмещения банковских вкладов являются денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физлицами на счетах и во вклады. Средства физлиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения.

Возмещение выплачивается в размере 100% депозита (независимо от количества вкладов), причитающего вкладчику на дату отзыва у банка лицензии на операции по привлечению денежных средств физлиц во вклады. Возмещение выплачивается в валюте вклада. К примеру, если депозит размещен в белорусских рублях, то возмещение будет выплачено в нацвалюте.

Физлицо может обратиться за выплатой возмещения банковского вклада не позднее 2 (двух) лет с даты отзыва лицензии у банка на привлечение денежные средства физлиц на депозиты.

Напомним, Нацбанк с 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с депозитами физлиц. До этого времени физлица забрали со счетов 52 миллиона рублей, невостребованными остались около 3 миллионов рублей. Эти деньги теперь можно вернуть либо через Банк Москва-Минск, либо через Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физлиц.