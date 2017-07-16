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У клиентов БСБ Банка начали принимать заявления на возврат депозитов
Клиенты БСБ Банка с 17 июля могут подавать заявления о выплате возмещения. Для этого им нужно обратиться либо в банк-поверенный, которым выступает Банк Москва-Минск, либо в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физлиц.
В Агентство нужно обращаться в тех случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад, сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами.
Законом предусмотрено, что объектами возмещения банковских вкладов являются денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физлицами на счетах и во вклады. Средства физлиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения.
Возмещение выплачивается в размере 100% депозита (независимо от количества вкладов), причитающего вкладчику на дату отзыва у банка лицензии на операции по привлечению денежных средств физлиц во вклады. Возмещение выплачивается в валюте вклада. К примеру, если депозит размещен в белорусских рублях, то возмещение будет выплачено в нацвалюте.
Физлицо может обратиться за выплатой возмещения банковского вклада не позднее 2 (двух) лет с даты отзыва лицензии у банка на привлечение денежные средства физлиц на депозиты.
Напомним, Нацбанк с 26 июня
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Клиенты БСБ Банка с 17 июля могут подавать заявления о выплате возмещения. Для этого им нужно обратиться обратиться либо в банк-поверенный, которым выступает Банк...
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