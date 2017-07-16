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Защитники Осмоловки собрали почти 9 тысяч подписей за сохранение квартала

17.07.2017 12:26 — Разное | Tut.by  
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Городские активисты, защищающие Осмоловку, передали в администрацию Центрального района 1890 «бумажных» и 7087 электронных подписей против реализации ПДП территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая.

Активисты, местные жители и неравнодушные минчане уже почти месяц активно пытаются отбить Осмоловку от сноса, собирая подписи у минчан.

«Идите все в ящик!» Жители и администрация района попытались обсудить будущее Осмоловки

За три недели удалось собрать почти 9 тысяч подписей. Кроме них в исполком передали свои замечания и предложения по проекту. В них активисты указали на нарушения, которые, по их мнению, есть в проекте. Самое главное — проект детального планирования этой территории не соответствует генплану столицы.

— Согласно генплану эта территория относится к типу территорий общественных зон многофункциональной застройки для размещения объектов международного, национального и регионального значения, с новыми деловыми, информационно-управленческими и другими уникальными общественными функциями. То есть не для размещения нового многоквартирного жилья, как это предлагают проектировщики, — объясняют городские активисты.


В администрацию района отнесли почти 9 тысяч подписей против сноса Осмоловки

В своих замечания также обращают внимание на то, что на проектируемой территории 11 зданий — памятники архитектуры, которые относятся к историко-культурным ценностям.

— Наш анализ предложенного детального плана по сносу Осмоловки показал, что заложенные в нем идеи и параметры во многом противоречат генплану Минска, в таком виде его нельзя принимать, а только отклонять или отправлять на доработку. Большой общественный резонанс, а это и 7087 подписей под электронной петицией, и 1890 подписей собранных гражданами, говорят о том, что минчане хотят обсуждать другие варианты развития квартала, а не его снос. Мы надеемся, что и Комитет архитектуры и градостроительства, и его председатель, Павел Лучинович, перестанут оставаться в стороне в дискуссиях о развитии района, а вступят в диалог для поиска оптимальных решений для соблюдения интересов заинтересованной общественности, — сказал руководитель общественной кампании «Генплан — для минчан!» Денис Кобрусев.

«Инструкция по выживанию». Что делать тем, кто хочет отстоять свой район, дом или сквер

 
Теги: Минск
 
 
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Активисты отнесли подписи в исполком, а вместе с ними - предложения по проекту застройки района.

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