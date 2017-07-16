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От медсестер до строителей. В каких специалистах больше всего нуждаются минские наниматели

17.07.2017 12:25 — Разное | Tut.by  
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Самыми востребованными на рынке труда в Минске в июне были медсестры, врачи и инженеры. Об этом свидетельствует опубликованный управлением занятости комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома обновленный список наиболее востребованных специалистов, сообщает БелаПАН.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Так, на 1 июля работодатели заявили 978 вакансий медсестер, 504 — врачей-специалистов, 406 — инженеров различной квалификации, 325 — продавцов.

В списке также повара (268), уборщики помещений (237), специалисты (233), водители автомобиля (202), каменщики (190), штукатуры (187), маляры (185), санитарки (181), директора (173), плотники-бетонщики (170), инженеры-программисты (161), бетонщики и арматурщики (по 144), швеи (132), фельдшеры-лаборанты (127), контролеры-кассиры (по 122), начальники отдела (109), воспитатели (103), курьеры (102).

За первое полугодие за содействием в трудоустройстве в службы занятости Минска обратилось 17 927 человек, из них 13 207 безработных.

На конец июня в Минске 7678 безработных имели право на получение пособия, средний размер которого составил 23,9 рубля.

На постоянную и временную работу с начала года устроено 7027 человек, в том числе 4255 безработных.

В общественных работах в первом полугодии приняли участие 1795 минчан.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 июля составило 11 618, в том числе для рабочих — 5915.

Напомним, на начало июля уровень зарегистрированной безработицы в Минске составил 0,4% от экономически активного населения.

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Теги: Минск
 
 
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Самыми востребованными на рынке труда в Минске в июне были медсестры, врачи и инженеры.

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