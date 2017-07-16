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Disney показал, как будут выглядеть герои мультика "Аладдин" в кино

17.07.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
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В начале прошлой недели в сети появилась информация о том, что у игрового фильм «Аладдин» большие проблемы с кастингом. Режиссер Гай Ричи отсмотрел две тысячи юношей и девушек, но так и не смог найти достойных кандидатов. Но уже на днях стало известно, кто получил главные роли в фильме Disney.

Роль Аладдина досталась Мена Массуду, который скоро также появится в сериале Amazon «Джек Райан» с Джоном Красински. Жасмин сыграет Наоми Скотт, которую зрители могли увидеть в фильме «33» и сериале «Терра Нова». Голос джинну подарит Уилл Смит.



Поиски исполнителя роли главного злодея, Джафара, пока продолжаются, но ожидается, что это также будет звездный актер. Съемки «Аладдина» начнутся в Лондоне в этом августе.

 
 
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В начале прошлой недели в сети появилась информация о том, что у игрового фильм "Аладдин" большие проблемы с кастингом.

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