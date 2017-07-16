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Отношения ЕС и Беларуси будут обсуждены в Минске с делегацией европейских парламентариев

17.07.2017 12:15 — Разное | Ежедневник  
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Отношения ЕС и Беларуси будут обсуждены в Минске с делегацией европейских парламентариев

фото: naviny.by

Запланированы встречи в белорусском правительстве и парламенте. Планируется обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающиеся препятствия на пути к более тесному сотрудничеству.

Делегация, состоящая из пяти членов Европейского парламента, совершит официальный визит в Минск 18-19 июля, сообщили БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.

Члены Европейского парламента встретятся с представителями белорусского правительства и парламента, чтобы обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающиеся препятствия на пути к более тесному сотрудничеству.

Делегация также встретится с представителями оппозиции и гражданского общества, проинформировали в представительстве.

Депутаты прибудут в Минск под руководством председателя делегации по связям с Беларусью Европарламента Богдана Здроевского. В делегацию входят парламентарии из Польши, Литвы, Латвии и Германии, представляющие четыре политические группы Европейского парламента.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Запланированы встречи в белорусском правительстве и парламенте. Планируется обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающиеся...

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