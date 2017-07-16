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Отношения ЕС и Беларуси будут обсуждены в Минске с делегацией европейских парламентариев
17.07.2017 12:15 — Разное | Ежедневник
фото: naviny.by
Запланированы встречи в белорусском правительстве и парламенте. Планируется обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающиеся препятствия на пути к более тесному сотрудничеству.
Делегация, состоящая из пяти членов Европейского парламента, совершит официальный визит в Минск 18-19 июля, сообщили
Члены Европейского парламента встретятся с представителями белорусского правительства и парламента, чтобы обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающиеся препятствия на пути к более тесному сотрудничеству.
Делегация также встретится с представителями оппозиции и гражданского общества, проинформировали в представительстве.Депутаты прибудут в Минск под руководством председателя делегации по связям с Беларусью Европарламента Богдана Здроевского. В делегацию входят парламентарии из Польши, Литвы, Латвии и Германии, представляющие четыре политические группы Европейского парламента.
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Запланированы встречи в белорусском правительстве и парламенте. Планируется обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающиеся...
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