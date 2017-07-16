Илон Маск уверен, что исследования в области искусственного интеллекта необходимо ограничивать. По его словам, необходимо также ввести государственный контроль за внедрением таких технологий. Об этом Маск заявил во время своего выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов США, передает РБК со ссылкой на сообщение журнала Fortune .



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«Искусственный интеллект — фундаментальный риск для человечества. ДТП, авиакатастрофы, некачественные лекарства и плохая еда такими не являются», — сказал Маск.

Основатель Tesla также отметил, что имеет доступ к самым передовым технологиям, связанным с развитием и внедрением искусственного интеллекта, и то, что он видит, заставляет его думать, что людям на самом деле стоит беспокоиться на эту тему.

По его словам, это та область разработки, которую необходимо регулировать на государственном уровне, а также искусственно ограничивать скорость, с которой такие технологии распространяются. «Искусственный интеллект — редкий случай, когда необходимо быть проактивными в области государственного регулирования», — отметил Маск. По его словам, «просто реагировать» на достижения в этой области недостаточно, потому что однажды может выясниться, что уже поздно.

«Регулятор нужен для того, чтобы сказать: «Эй, ребята, вам нужно все приостановить и убедиться, что это безопасно"», — сказал Маск. По его словам, необходимо, чтобы регулирование касалось работы всех команд, занятых разработкой искусственного интеллекта. «Я против чрезмерного регулирования. Но человечеству необходимо справиться с искусственным интеллектом, и быстро», — подчеркнул он.

Это очень сильное заявление для человека, который ассоциируется с так называемым кибер-либертарианством — идеологией, которая исходит из того, что государство не должно вмешиваться в деятельность компаний и регулировать их работу, отмечает Fortune.

Маск подчеркивает, что основная опасность исходит от внедрения технологий искусственного интеллекта в интернет. «Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией», — считает он. В качестве примера Илон Маск привел гипотетическую ситуацию, при которой искусственный интеллект может делать инвестиции в оборонную промышленность, а затем использовать взломы и распространение дезинформации, чтобы спровоцировать войну. «Перо сильнее меча», — заключил он.​