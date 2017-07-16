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МИД Беларуси получил ноту от Киева в связи с показом трейлера фильма «Крым»

17.07.2017 12:56 — Разное | Ежедневник  
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МИД Беларуси получил ноту от Киева в связи с показом трейлера фильма «Крым»

фото: euroradio.by

Украинцы протестуют против того, чтобы фильм об аннексии полуострова вышел в Беларуси в широкий прокат.

Посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах. Об этом Еврорадио рассказала первая секреталь Посольства Украины в Беларуси Мария Гуцало.

Ноту передали еще в пятницу, 14 июля. Украинцы протестуют против того, чтобы фильм об аннексии полуострова вышел в Беларуси в широкий прокат.

"Мы направили ноту. Всё. Если фильм покажут, тогда будет реакция", — добавила Мария Гуцало.

Российский прокатчик ленты — группа компаний "Парадиз" — подтвердил, что прокат фильма в Беларуси планируется. Пока идет обсуждение, в каких именно кинотеатрах. Фильм выходит на широкие экраны 28-29 сентября.

На днях в минских кинотеатрах стали показывать трейлер фильма "Крым" — российской драмы, "основанной на реальных событиях". Режиссером ленты выступил Алексей Пиманов — ведущий программы "Человек и закон", политический и общественный деятель.

Действие фильма разворачивается на украинском полуострове зимой и весной 2014 года. Фильм расскажет историю пары, которую судьба свела неподалеку от древнего города Мангуп-Кале. На фоне событий "Крымской весны" влюбленным придется сражаться за жизнь и чувства.

 
 
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Украинцы протестуют против того, чтобы фильм об аннексии полуострова вышел в Беларуси в широкий прокат.

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