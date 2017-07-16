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МИД Беларуси получил ноту от Киева в связи с показом трейлера фильма «Крым»
17.07.2017 12:56 — Разное | Ежедневник
фото: euroradio.by
Украинцы протестуют против того, чтобы фильм об аннексии полуострова вышел в Беларуси в широкий прокат.
Посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах. Об этом
Ноту передали еще в пятницу, 14 июля. Украинцы протестуют против того, чтобы фильм об аннексии полуострова вышел в Беларуси в широкий прокат.
"Мы направили ноту. Всё. Если фильм покажут, тогда будет реакция", — добавила Мария Гуцало.
Российский прокатчик ленты — группа компаний "Парадиз" — подтвердил, что прокат фильма в Беларуси планируется. Пока идет обсуждение, в каких именно кинотеатрах. Фильм выходит на широкие экраны 28-29 сентября.
На днях в минских кинотеатрах стали показывать трейлер фильма "Крым" — российской драмы, "основанной на реальных событиях". Режиссером ленты выступил Алексей Пиманов — ведущий программы "Человек и закон", политический и общественный деятель.
Действие фильма разворачивается на украинском полуострове зимой и весной 2014 года. Фильм расскажет историю пары, которую судьба свела неподалеку от древнего города Мангуп-Кале. На фоне событий "Крымской весны" влюбленным придется сражаться за жизнь и чувства.
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Украинцы протестуют против того, чтобы фильм об аннексии полуострова вышел в Беларуси в широкий прокат.
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