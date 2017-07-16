В межсезонье в минском «Динамо» решили серьезно обновить состав. Прошлогодний ростер показал лучший результат в регулярных чемпионатах, но сохранился лишь наполовину. А как хорошо вы следили за трансферными новостями из стана «зубров»?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: знаете ли вы, как изменился состав минского "Динамо"? В межсезонье в минском "Динамо" решили серьезно обновить состав. Прошлогодний ростер показал лучший результат в регулярных чемпионатах, но сохранился лишь...