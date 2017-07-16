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Тест: знаете ли вы, как изменился состав минского "Динамо"?

17.07.2017 13:03 — Разное | Tut.by  
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В межсезонье в минском «Динамо» решили серьезно обновить состав. Прошлогодний ростер показал лучший результат в регулярных чемпионатах, но сохранился лишь наполовину. А как хорошо вы следили за трансферными новостями из стана «зубров»?

 
Теги: Новости
 
 
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В межсезонье в минском "Динамо" решили серьезно обновить состав. Прошлогодний ростер показал лучший результат в регулярных чемпионатах, но сохранился лишь...

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