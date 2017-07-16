«Декрет № 3 должен быть немедленно и безусловно отменен! Бороться с социальным иждивением можно только комплексными реформами в экономической и социальной сферах», — убеждена депутат Палаты представителей Анна Канопацкая.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Все чаще от СМИ, да и из уст представителей власти я слышу утверждения, что декрет № 3 приостановлен. Хотя это совершенно не так, — отмечает Анна Канопацкая, которая разместила на своей странице в соцсети Фейсбук распоряжение президента, которое «затрагивает нормы, определенные в декрете № 3». — Если это распоряжение появилось, значит декрет № 3 не отменен, не приостановлен, а действует. Это, так сказать, документальное подтверждение для тех, кто не понимает, что никто, даже президент, не может устно приостановить ни один нормативный правовой акт.



Фото со страницы депутата Анны Канопацкой в соцсети Фейсбук

Депутат напоминает, что декрет № 3 был изменен только один раз — 12 января этого года.

— Как юрист замечу, что распоряжение президента — это ненормативный правовой акт. А теперь задумайтесь, декрет президента — высший нормативный правовой акт страны — регулируется ненормативным актом, — отмечает депутат. — Мало того, что вся суть Декрета № 3 свелась к тому, что сперва все инспекции МНС работают, чтобы собрать у 500 000 «тунеядцев» дань, а затем раздавать ее обратно тем, кто устроился на работу в этом году и проработает более полугода, а также вышедшим на пенсию, признанным недееспособными или инвалидами, так еще ни один из ответственных госорганов (Совмин, МНС, облисполкомы, Мингорисполком) не понимает, как это сделать юридически верно!

Анна Канопацкая также поясняет, почему декрет № 3 должен быть отменен.

— Чем дальше в лес, как говорится, тем больше дров. И это игра с огнем, ведь завтра от неправильно поставленной запятой в очередном декрете на улицах снова могут быть тысячи протестующих мирных граждан, доведенных до крайности несправедливостью и абсурдом действующей власти. Выход только один — декрет № 3 должен быть немедленно и безусловно отменен, — резюмировала депутат.

Напомним, ранее в МНС рассказали об изменениях в декрете № 3, которые намерены принять. Сейчас предложения о новых подходах к реализации декрета № 3 находятся на согласовании в Администрации президента. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Совмине. О сроках рассмотрения предложений не сообщается.

Налоговики тем временем начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор за тунеядство в прошлом году и уже устроился на работу, сообщила ранее замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.