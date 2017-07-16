На этот раз испытанию зрителями была подвергнута новая часть « Планеты обезьян », но старт картины вышел неубедительным. « Человек-паук » на второй неделе проката в Минске вырвался вперед и смог обогнать не только премьерный фильм о войне с обезьянами, но и анимационную франшизу « Гадкий я 3 ». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





«Человек-паук» пришел в марвеловскую киновселенную и практически окупил 175-миллионный бюджет. Это 13-е место среди шестнадцати фильмов франшизы и довольно неплохой результат для сольного фильма одного персонажа. Сейчас сборы картины по всему миру составляют 469,3 миллионов.

По итогам минувшей недели очередной перезапуск серии картин, посвященных Питеру Паркеру и его выдающимся способностям, собрал 101,5 тыс. рублей в столичном прокате.

Если вы совсем ничего не знаете о красно-синем членистоногом борце со злом, AFISHA.TUT.BY уже рассказала основную информацию, которая поможет подготовиться к фильму.





Мультфильм «Гадкий я 3» — третий фильм серии о суперзлодее Грю и его подручных, который выступает похуже, чем вторая часть франшизы и спин-офф «Миньоны». Однако на прошлой неделе за пределами США его сборы оказались лишь немного ниже, чем у «Человека-паука», а в Минске анимация занимала первое место. Сейчас собрав во всем мире 619 миллионов, он уже обогнал первую часть, которая вышла в 2010 году, и окупил свой небольшой 80-миллионный бюджет.

На этих выходных выручка третьего «Гадкого я» составила 63,5 тыс. рублей, которых оказалось достаточно для второго места в столичном прокате.

На третьем месте премьерный фильм — «Планета обезьян: Война» . Если перезапуск за авторством Тима Бертона (2001) сочли не совсем удачным, то ленты Руперта Уайатта и Мэтта Ривза — «Восстание планеты обезьян» (2011) и «Планета обезьян: Революция» (2014) — задели зрительские души за живое. А вот новый фильм пока высокими результатами не блещет, да и дальнейшая судьба франшизы под большим вопросом.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Однако провалом начальную выручку «Войны» считать пока нельзя, сборы во всем мире сейчас превысили 100 миллионов. Несмотря на 150-миллионный бюджет, — фильм, скорее всего, сможет окупить затраты. Армия генетически модифицированных обезьян добавила 61,5 тыс. рублей в прокат Минска.

Пятая часть фильма про людей и машин «Трансформеры: последний рыцарь» заработала 5,3 тыс. рублей за выходные в столичном прокате и оказалась на четвертой строчке. Несмотря на слабые сборы в США, при бюджете в 217 миллионов фильм сумел неплохо заработать в остальном мире. Такой результат позволяет продюсерам продолжать франшизу.

Замыкает топ-5 в Минске трогательный японско-канадский мультфильм с простым сюжетом: маленький черный котенок Рудольф случайно попадает в большой город, где ему придется учиться выживать без ласки и заботы хозяев, быть самостоятельным и не потеряться на улицах незнакомого мегаполиса. Неплохая альтернатива уже знакомым персонажам голливудских мультипликационных франшиз — « Жил был кот ». Анимация собрала 4,7 тыс. рублей в прокате Минска.

Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY .