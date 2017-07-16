В ходе прошедших в Минске 26-ой сессии ПА ОБСЕ и Всемирного Конгресса Русской Прессы белорусское руководство настойчиво продвигало в массы идею "Хельсинки-2", то есть проведение нового совещания по безопасности в Европе между Россией и странами Запада. Однако понятно, что в этот раз подобное "хельсинки" предлагается организовать уже не в Финляндии, а в Беларуси и не зря первые предложения такого рода формулировались в начале года именно как "Минский процесс".

Беларусь VS Финляндия

В принципе, подобный проект выглядит вполне логично на фоне последних дипломатических успехов нашей страны и предполагает дальнейшее развитие Минска в качестве миротворческой площадки международного уровня. При этом естественно, что государство, предлагающее миру подобные "добрые услуги", должно находиться в добрых отношениях со всеми центрами силами, однако при этом быть от них на равном удалении.

Именно таковым государством была Финляндия 70-х годов, когда был запущен процесс перестройки европейской системы международных отношений. Финская держава того времени была вписана в западный контекст, однако не состояла в военных блоках, имела добрые отношения с СССР и понятным образом выступила в качестве центра проведения переговоров. Однако, и это нужно учитывать, финское общество в тот период было достаточно однородным в идейно-политическом плане: выдержав непростую Зимнюю войну с Советским Союзом, а затем поучаствовав в гитлеровской авантюре, финны, с одной стороны превыше всего ценили свою независимость, а с другой — не собирались больше заниматься "борьбой с коммунизмом".

Вероятно, подобным образом видится белорусскому руководству и ситуация в нашем обществе. Высокий процент людей, который по официальным данным поддерживают власть в ходе избирательных кампаний, страна, которая на протяжении более чем 20 лет выстояла под санкциями Запада и заставила "их" признать "нас" во всей нашей красе. В общем, "сильная суверенная Беларусь", "донор региональной стабильности" и медиатор конфликтов. С одной стороны все действительно так, но есть свои нюансы. Да, белорусское общество на самом деле однородно в поддержке суверенитета нашей страны, так как процент людей, выступающих за ликвидацию государственности, является маргинально низким. С другой стороны, когда речь заходит о вопросах интеграционного выбора, отношении к символике, проблемах языковой политики и восприятии президента, белорусский народ выглядит не настолько сплоченным, как это кажется на первый взгляд. Опросы фиксируют наличие устойчивого меньшинства (15-20%), которое так и не признало результаты референдумов 1995-1996 годов, то есть, не смирилось ни с курсом на интеграцию с Россией, ни с нынешними государственными символами, ни со всем тем, что принято именовать "белорусской моделью".

Несовместимость нейтралитета и радикализма

Политически данная часть населения является ядровым электоратом национал-либеральной оппозиции, которая пользовалась и продолжает пользоваться поддержкой Запада все эти годы. Поэтому вполне естественно, что в обмен на поддержку Беларуси в ее позиционировании в качестве дипломатического центра Европы Запад требует уступок данным силам, предполагающих включение их идей в общегосударственный дискурс. Таким образом, получается, что наряду с продвижением идей "Хельсинки-2" происходит легализация смыслов национализма.

Причем благое желание быть "нейтральными" вынуждает идти на компромисс с силами, которые "нейтральными" вовсе не являются и любые уступки воспринимают как проявление слабости.

Представляется, что "примирительное" выступление министра иностранных дел Макея на 7-м съезде белорусов мира будет воспринято радикальными кругами не как призыв к диалогу, а как еще один сигнал к действию. Точно также будет понято решение белорусских властей отменить запрет на въезд иерарху некой Белорусской Автокефальной Православной Церкви (БАПЦ). Вроде бы жест доброй воли со стороны МИД по просьбе участников того самого "съезда белорусов", а на самом деле очередной политический успех радикалов, свидетельствующий о том, что "надо крепче жать".



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь готова стать площадкой для "Хельсинки-2"

Нажим этого меньшинства создает в мирной и "стабильной" Беларуси угрозу гражданского конфликта, прививкой от которого как раз таки стал демонстративный отказ государства в 90-х годах от любых заигрываний с национализмом. Ведь уже сейчас отечественный интернет захлестывают новости о многочисленных жалобах ретивых активистов в прокуратуру и спецслужбы за отказ или неумение простых людей отвечать им на белорусском языке, порче автомобилей с георгиевскими лентами, осквернении памятников советской эпохи. Нельзя исключать, что, вконец зарвавшись, эти круги перейдут к физическому насилию против своих оппонентов, и тогда развитие ситуации в стране будет предсказать достаточно сложно. Ведь всякое действие рождает противодействие и не нужно забывать сторонников каких взглядов в Беларуси больше.

Игра должна стоить свеч

Представляется, что все это прекрасно понимают политикоформирующие круги стран Запада и здесь возникает вопрос: с какой целью белорусскому руководству навязывают уступки радикалам под соусом "диалога" и компромисса? Может "нашим партнерам" вовсе не нужен никакой "Хельсинки-2" в Минске, а необходим очередной гражданский конфликт у границ России, разрушение стратегического белорусско-российского военно-политического союза?



© Sputnik / Виктор Толочко Муттонен поддерживает идею запуска проекта "Хельсинки-2"

Подобное сценирование событий выглядит крайне негативно, однако имеет право на жизнь, так как, просчитывая ходы во внешней политике, необходимо учитывать любые варианты развития обстановки. При этом, натурально, от самой идеи "Минского процесса" отказываться не стоит и нужно продолжать воплощать этот замысел в жизнь. Но правильно будет держать в уме, что в любом случае игра должна стоить свеч и если ценой дипломатического признания является капитуляция перед радикалами, то, боюсь, что сама Беларусь в будущем может стать объектом миротворческих устремлений соседних столиц. Нельзя забывать, что основным нашим достижением, который, в том числе, позволил взять на себя ответственность за проведение переговоров в Украине, является политическая стабильность, отсутствие межнациональных и межконфессиональных конфликтов в белорусском обществе. Ни в коем случае нельзя нарушать этот баланс и на пути к "Хельсинки —2" нужно постараться избежать "националистических ловушек".