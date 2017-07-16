Китайская соцсеть запретила Винни-Пуха из-за сравнения с Си Цзиньпином

фото: vz.ru

Китайская социальная сеть Sina Weibo запретила пользователям упоминать в постах имя Винни-Пуха. При попытке разместить сообщение с именем медвежонка на экране появляется надпись «нелегальный контент».

Также сообщается, что изображения персонажа удалены из сервиса обмена сообщениями WeChat.

Ни официальные власти, ни представители сервиса этот факт не прокомментировали.

Эксперты, которых опросило издание, полагают, что запрет связан с тем, что ранее пользователи часто сравнивали Винни-Пуха с председателем Китая Си Цзиньпином, пишет «Взгляд» .