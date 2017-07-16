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В Нацбанке рассказали, кто из белорусов чаще всего хранит деньги в банках

17.07.2017 13:46 — Разное | Tut.by  
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Среднестатистическим вкладчиком в Беларуси специалисты называют мужчину в возрасте от 26 до 60 лет, который хранит в банке в среднем 7,1 тысячи рублей, и женщину старше 55 лет (7 тысяч рублей). Об этом говорится в ежеквартальном обследовании Нацбанка «Знай своего вкладчика».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Основными вкладчиками в белорусских банках среди физлиц являются резиденты, которые на 1 апреля на счетах хранили 15,91 миллиарда рублей или 97% от общего объема размещенных вкладов, уточняют в Нацбанке.

"По-прежнему вкладчики предпочитают хранить сбережения в иностранных валютах, удельный вес которых в общем объеме срочных банковских вкладов составил 80,6%, или 13,22 миллиарда рублей. В то же время по сравнению с прошлым кварталом их объем снизился в рублевом эквиваленте на 0,8 миллиарда рублей, или на 5,7%. Тогда как вклады в национальной валюте выросли на 0,19 милиларда рублей, или на 6,3%", - добавляют в Нацбанке. 

Напомним, в июне в Беларуси номинально выросли рублевые вклады, а депозиты в валюте снизились.

 
 
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Среднестатистическим вкладчиком в Беларуси специалисты называют мужчину в возрасте от 26 до 60 лет, который хранит в банке в среднем 7,1 тысячи рублей, и женщину...

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