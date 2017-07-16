ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сукало пообещал президенту сделать правосудие более оперативным

17.07.2017 14:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сукало пообещал президенту сделать правосудие более оперативным

фото: Pravo.ru

17 июля президент провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

На встрече обсуждались эффективность работы судебной системы после объединения общих и экономических судов, вопросы оптимизации, а также совершенствования правоприменительной практики в ряде сфер.

"Больше всего меня волнует, хоть это уже и давно случилось, объединение наших судов. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, какова там ситуация", - поинтересовался Лукашенко. Также он попросил высказать свое мнение на предмет возможного наличия опасных тенденций в экономике, исходя из анализа рассматриваемых судами дел. "Ваша точка зрения и ваши оценки по деятельности ваших коллег - тех, кто приносит в суды дела, особенно уголовные. Может быть, в экономике какие-то (у вас это видно, как в зеркале, по хозяйственной части) опасные тенденции намечаются или происходят, исходя из поступающих дел", - обозначил президент.

Как доложил Валентин Сукало, объединенная судебная система в Беларуси в таком качестве работает уже на протяжении трех лет, к настоящему моменту основные проблемы решены. Это в первую очередь касается единства судебной практики и политики, судопроизводства в целом. "Три года показали, что мы адаптировались. Сегодня судебная система достаточно устойчива, рациональна и организационно управляема", - заверил Сукало.

Как показывают результаты последних трех лет, есть позитивные изменения в качестве и оперативности правосудия как в общих, так и экономических судах. Намечен комплекс мер для того, чтобы правосудие в Беларуси более оперативно восстанавливало нарушенные права граждан. В первую очередь этого планируется добиться за счет сокращения случаев отложения, приостановления, перерывов в процессе рассмотрения судебных споров.

На встрече также обсуждалось предложение по структурной оптимизации в судебных органах. Изменения произойдут в аппаратах Верховного и областных судов. Наряду с этим будет сохранен нынешний численный состав судейского корпуса, который сравнительно невелик. Таким образом, оптимизация затронет только аппараты вышестоящих судов и позволит сохранить судейский корпус и качество правосудия.


Среди общих проблем был рассмотрен вопрос применения института банкротства и повышения его эффективности. Согласовано и принято решение о необходимости вернуться к этой теме и рассмотреть имеющуюся в данной сфере проблематику.

Президенту было доложено и о ряде уголовных дел, по которым качество предварительного расследования находилось у него на контроле.

 
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 июля президент провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: лучшие моменты с улиц Витебска на "Славянском базаре-2017"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика