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Синоптики обещают к четвергу потепление до +28°С
17.07.2017 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл – Sputnik. По-летнему теплая погода установится в Беларуси с четверга 20 июля, днем воздух будет прогреваться до +28°С, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, во вторник в республике ожидаются кратковременные дожди, днем температура составит от +19 до +25°С.
В среду 19 июля осадки возможны только в отдельных северо-восточных районах, местами там прогремят грозы. Днем термометры покажут от +17 до +24°С.
"Днем в четверг на юго-запад страны с Польши переместится фронтальный раздел и начнет поступать более теплый воздух", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что дожди днем вероятны по юго-западу Беларуси, а днем воздух прогреется до +28°С.
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До 20 июля местами по стране еще возможны кратковременные дожди с грозами.
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