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На ответный матч брестского "Динамо" с "Альтахом" проданы все билеты
На ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Альтахом» проданы все билеты, сообщает «
Трибуны ОСК «Брестский» вмещают 10 169 зрителей.
Обслуживать поединок в Бресте будут арбитры из Северной Ирландии: рефери — Кейт Кеннеди, ассистенты на линии Гарет Икин и Стивен Дональдсон, четвертый судья — Эван Бойс.
Матч «Динамо-Брест» — «Альтах» состоится в четверг, 20 июля, и начнется в 19.30. В первой встрече в Австрии команды разошлись миром.
В случае успешного преодоления 2-го раунда в 3-м круге квалификации Лиги Европы брестчан ждет бельгийский «Гент» (27 июля в Бельгии, 3 августа в Бресте).
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На ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между брестским "Динамо" и австрийским "Альтахом" проданы все билеты.
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