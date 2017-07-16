На ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Альтахом» проданы все билеты, сообщает « Прессбол ».



Фото: dynamo-brest.by

Трибуны ОСК «Брестский» вмещают 10 169 зрителей.

Обслуживать поединок в Бресте будут арбитры из Северной Ирландии: рефери — Кейт Кеннеди, ассистенты на линии Гарет Икин и Стивен Дональдсон, четвертый судья — Эван Бойс.

Матч «Динамо-Брест» — «Альтах» состоится в четверг, 20 июля, и начнется в 19.30. В первой встрече в Австрии команды разошлись миром.

В случае успешного преодоления 2-го раунда в 3-м круге квалификации Лиги Европы брестчан ждет бельгийский «Гент» (27 июля в Бельгии, 3 августа в Бресте).