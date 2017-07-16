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До 870 рублей на одного ребенка. Какие суммы родителям придется потратить на сбор детей в школу
В 2017 году сбор школьников младших классов обойдется родителям от 175 до 735 рублей, а старшеклассников — от 230 до 870 рублей,
В ГУПР также напомнили, что многодетным семьям в универмагах столицы предоставляют скидку в 10% на непродовольственные товары, в том числе на товары школьного ассортимента.
Больше чем в 400 минских магазинах непродовольственной и продовольственной сети дополнительно организовали продажу ученической галантереи, школьно-письменных и канцелярских товаров.
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В 2017 году сбор школьников младших классов обойдется родителям от 175 до 735 рублей, а старшеклассников - от 230 до 870 рублей, сообщили в Главном управлении...
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