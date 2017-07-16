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До 870 рублей на одного ребенка. Какие суммы родителям придется потратить на сбор детей в школу

17.07.2017 14:16 — Разное | Tut.by  
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В 2017 году сбор школьников младших классов обойдется родителям от 175 до 735 рублей, а старшеклассников — от 230 до 870 рублей, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. В эту сумму входят швейные и трикотажные изделия, обувь и школьные принадлежности.


Фото: Владислав Кулецкий, TUT.BY

В ГУПР также напомнили, что многодетным семьям в универмагах столицы предоставляют скидку в 10% на непродовольственные товары, в том числе на товары школьного ассортимента.

Больше чем в 400 минских магазинах непродовольственной и продовольственной сети дополнительно организовали продажу ученической галантереи, школьно-письменных и канцелярских товаров.

 
 
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В 2017 году сбор школьников младших классов обойдется родителям от 175 до 735 рублей, а старшеклассников - от 230 до 870 рублей, сообщили в Главном управлении...

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