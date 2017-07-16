Топ-10 самых дорогих автомобилей в мире

Cпециалисты американского сайта Motor1 составили список десяти самых дорогих автомобилей в мире, которые когда-либо были проданы на аукционе.

1. Ferrari 250 GTO



Фото: Bonhams

Самый дорогой автомобиль рейтинга — Ferrari 250 GTO — был продан за $ 38,115 млн. А ведь в начале 70-х годов прошлого века автомобиль стоил дешевле, чем Cadillac — всего 6 тысяч долларов. Это экземпляр 250 GTO дважды разбивали в гонках, и ему грозила участь быть разобранным на запчасти.

2. Ferrari 335 S



Фото: Artcurial

На втором месте — Ferrari 335 S. Ее оценили в $ 35,711 млн 390-сильный V12 объемом 4,1 литра разгонял машину до 190 миль (305 км/ч). Всего в мире существует четыре экземпляра этой модели.

3. Mercedes-Benz W196



Фото: Bonhams

За Mercedes-Benz W196 1954 года, замыкающий тройку списка, на аукционе выложили $ 29,650 млн. Это настоящий «формульный» болид, имеющий успешную гоночную карьеру.

4. Ferrari 290 MM



Фото: Tim Scott (c)2015 Courtesy of RM Sotheby’s

Далее следует Ferrari 290 MM 1956 года, проданная за $ 28,50 млн. Автомобиль был создан специально для гонок Mille Miglia, о чем говорят две буквы «М» в его индексе. Спортивный авто оснащался 320-сильным мотором V12.

5. Ferrari 275 GTB 1967 года



Фото: Darin Schnabel (c)2014 Courtesy of RM Sotheby’s

Ferrari 275 GTB 1967 года обошлась покупателю в $ 27,500 млн. Несмотря на пятое место в общем списке, модель является самым дорогим из дорожных автомобилей. Всего было произведено 10 экземпляров 275 GTB.

6. Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964 года



Фото: Darin Schnabel (c)2014 Courtesy of RM Sotheby’s

Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964 года ушла на аукционе за $ 26,400 млн. Первый автомобиль Ferrari с независимой задней подвеской был спроектирован как гоночный, но в итоге попал на дороги общего пользования. Всего было сделано три экземпляра.

7. Jaguar D-Type



Фото: Patrick Ernzen (c)2016 Courtesy of RM Sotheby’s

Jaguar D-Type 1955 года был продан за $ 21,780 млн. Автомобиль выиграл «Ле-Ман» в 1956 году благодаря 3,4-литровому 285-сильному двигателюс шестью цилиндрами. На прямой Mulsanne пилот смог развить скорость 156 миль в час (251 км/ч)

8. Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo Spider



Фото:Darin Schnabel (c)2016 Courtesy of RM Sotheby’s

Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo Spider 1939 ($ 19,800 млн). Это один из трех автомобилей в этом списке без значка Ferrari, хотя некоторая взаимосвязь между этими марками есть. Именно в 1939 году Энцо Феррари покинул Alfa Romeo. Модель 8C 2900 B Lungo Spider — образец элегантности и производительности.

9. Ferrari 250 GT — SWB California Spider



Фото: Artcurial

Ferrari 250 GT — SWB California Spider 1961 года ($ 18,490 млн). Эта машина простояла в сарае более полувека, пока не попала на аукцион в абсолютно оригинальном состоянии, без восстановления.

10. Ferrari 250 GT California Spider



Фото: Gooding & Company, photo by Brian Henniker

Замыкает список Ferrari 250 GT California Spider, реализованная за $ 18,140 млн. Это классический Ferrari с длинной базой, имеющий богатую гоночную историю.

Общая стоимость всех десяти машин составляет $ 263 млн.