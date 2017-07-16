Земфира, Орбакайте и другие звезды на концерте Depeche Mode

Вчера в Москве прошел концерт Depeche Mode. На выступлении британцев было замечено немало знаменитостей: в том числе певицы Земфира и Кристина Орбакайте.
Depeche Mode Москве подарили незабываемые эмоции
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Земфира, Орбакайте и другие звезды на концерте Depeche ModeВчера в Москве прошел концерт Depeche Mode
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Depeche Mode Москве подарили незабываемые эмоции
0
Ссылка на источник
48
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Земфира, Орбакайте и другие звезды на концерте Depeche ModeВчера в Москве прошел концерт Depeche Mode
Загрузка...
Комментарии
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Комментарии