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Жители Броневого и Войскового переулков легко отбились от уплотнения
Жители домов в Броневом и Войсковом переулках смогли повлиять на предложение архитекторов по развитию их квартала: надстраивать мансардные этажи дорогим трехэтажным сталинкам и уплотнять дворы детсадами в центре города не будут.
Общественное
На презентации проекта жители домов выступили категорически против предложений архитекторов. А позже написали не одно коллективное обращение в администрацию Партизанского района с просьбой учесть их мнение.
Жильцы дома № 10 по Войсковому переулку в своем обращении написали, что они категорически против уничтожения зеленой зоны во дворе своего дома ради строительства детсада. А мансардные этажи уничтожат историческую значимость квартала.
«Вырубка зеленой зоны — это ликвидация маленьких „легких“ данного сектора, что значительно ухудшит условия и качество жизни жителей квартала, в основном пенсионеров», — пишут в своем обращении жители дома.
Жильцы дома № 4 в Броневом переулке тоже написали коллективное обращение. В нем они отмечают, что во дворе их дома произрастают уникальные многолетние здоровые деревья, вырубка которых была бы очевидным варварством и вела бы не только к ухудшению экологической обстановки, но и возникновению социальной напряженности. Тем более, вырубка деревьев ради строительства детсада — нелогичное решение: в квартале несколько старых детсадов ранее отдали под офисы.
Администрация района коллективные обращения рассмотрела и отправила предложения жителей в Комитет архитектуры и градостроительства. Там решили:
— исключить из проекта реконструкцию многоквартирных домов с надстройкой мансардных этажей по переулку Броневому, 10,12,13, и переулку Войсковому, 13;
— исключить из проекта строительство детсадов по переулку Броневому и на улице Захарова.
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Архитекторы услышали жильцов и исключили из проекта спорные предложения.
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