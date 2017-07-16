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Жители Броневого и Войскового переулков легко отбились от уплотнения

17.07.2017 14:41 — Разное | Tut.by  
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Жители домов в Броневом и Войсковом переулках смогли повлиять на предложение архитекторов по развитию их квартала: надстраивать мансардные этажи дорогим трехэтажным сталинкам и уплотнять дворы детсадами в центре города не будут.

Общественное обсуждение проекта кварталов у площади Победы в границах ул. Первомайская — ул. Фрунзе — просп. Независимости — ул. Козлова — ул. Платонова — ул. Чапаева завершилось в конце июня. По проекту, напомним, архитекторы предложили надстроить мансардные этажи в четырех сталинках, уплотнить два двора детскими садиками, построить гаражи-стоянки.

На презентации проекта жители домов выступили категорически против предложений архитекторов. А позже написали не одно коллективное обращение в администрацию Партизанского района с просьбой учесть их мнение.

Жители Броневого — чиновникам: Кто решил уплотнить центр и избавить его от зеленых зон?

Жильцы дома № 10 по Войсковому переулку в своем обращении написали, что они категорически против уничтожения зеленой зоны во дворе своего дома ради строительства детсада. А мансардные этажи уничтожат историческую значимость квартала.

«Вырубка зеленой зоны — это ликвидация маленьких „легких“ данного сектора, что значительно ухудшит условия и качество жизни жителей квартала, в основном пенсионеров», — пишут в своем обращении жители дома.

Жильцы дома № 4 в Броневом переулке тоже написали коллективное обращение. В нем они отмечают, что во дворе их дома произрастают уникальные многолетние здоровые деревья, вырубка которых была бы очевидным варварством и вела бы не только к ухудшению экологической обстановки, но и возникновению социальной напряженности. Тем более, вырубка деревьев ради строительства детсада — нелогичное решение: в квартале несколько старых детсадов ранее отдали под офисы.

Администрация района коллективные обращения рассмотрела и отправила предложения жителей в Комитет архитектуры и градостроительства. Там решили:

— исключить из проекта реконструкцию многоквартирных домов с надстройкой мансардных этажей по переулку Броневому, 10,12,13, и переулку Войсковому, 13;

— исключить из проекта строительство детсадов по переулку Броневому и на улице Захарова.

 
 
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Архитекторы услышали жильцов и исключили из проекта спорные предложения.

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