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Более 1500 белорусов приняли участие в конкурсе на лучшую улыбку

17.07.2017 14:59 — Разное | БДГ  
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Интерактивная стоматологическая акция прошла 15 июля в Минском зоопарке.

Медицинские представители компании R.O.C.S. провели конкурс на лучшую улыбку, а также рассказали маленьким посетителям и их родителям о том, как правильно ухаживать за полостью рта, чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми.

Акция приурочена ко Дню профилактики стоматологических заболеваний, который в этом году отмечается 20 июля. По данным Минздрава Беларуси, зубы каждого третьего ребенка в возрасте до 3 лет поражены кариесом, а к 12 годам те или иные проблемы с зубами имеют 70% маленьких белорусов.

В рамках акции “День улыбки” посетители зоопарка не только узнали о современных методиках и средствах для гигиены полости рта, но и получили бесплатное экспресс-фото, а также возможность выиграть призы от компании.

Все фотографии с акции выложены Вконтакте в паблике “Это Минск, детка” в альбоме R.O.C.S. Там открыто голосование на лучшую улыбку. Три семьи, фото которых наберут максимальное количество «Лайков», получат полезные подарки от компании R.O.C.S. Итоги акции будут объявлены 25 июля. Заходите и выбирайте с нами лучшую улыбку.

 
Теги: Минск
 
 
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Интерактивная стоматологическая акция прошла 15 июля в Минском зоопарке.

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