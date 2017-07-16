Основатель Tesla назвал искусственный интеллект угрозой цивилизации

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По мнению Илона Маска, правительству необходимо взять под контроль развитие технологий искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект является самой большой угрозой цивилизации, считает основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. С соответствующим заявлением предприниматель выступил перед Национальной ассоциацией губернаторов США. По мнению Илона Маска, правительству необходимо взять под контроль развитие технологий искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсантъ» .

«У меня есть доступ к самым передовым разработкам в сфере искусственного интеллекта, и я считаю, что людей должно беспокоить развитие подобных технологий»,— цитирует Fortune основателя SpaceX. Журнал отмечает, что Илон Маск уже давно заявлял о связанных с искусственным интеллектом рисках. Однако в своем выступлении перед американскими губернаторами бизнесмен не только показал особую жесткость своей позиции, но и «решительно призвал» власти вмешаться в ситуацию.

«Проблема искусственного интеллекта — тот редкий случай, когда нам надо проявить активность в регулировании вопроса, иначе может быть слишком поздно. Искусственный интеллект является фундаментальным риском для существования человеческой цивилизации. ДТП, авиакатастрофы, некачественные лекарства или плохая пища таковыми не являются»,— убежден Илон Маск.

По данным Fortune, это «сильное заявление» для человека, который ассоциируется с так называемым киберлибертарианством — идеологией, которая выступает против попыток государства регулировать работу компаний. Одним из последователей идеологии является Питер Тиль, который совместно с Илоном Маском создал платежную систему PayPal, напоминает издание.

Господин Маск в ходе выступления, однако, настаивал на том, что государственное регулирование имеет «жизненно важное значение». По словам предпринимателя, на компании оказывается давление для развития технологий искусственного интеллекта. «В этой ситуации и нужен регулятор, который мог бы сказать: "Эй, ребята, вам всем нужно сделать паузу и убедиться, что все это безопасно". Нужно, чтобы это объяснили всем, кто участвует в создании искусственного интеллекта. Иначе акционеры начнут жаловаться: "Почему разработки искусственного интеллекта не продвигаются так же быстро, как у наших конкурентов?"» — сказал Илон Маск.

Он также выразил обеспокоенность вероятностью социальной дестабилизации и повышения уровня безработицы, к которым приведет тот факт, что роботы «начнут выполнять всю работу». Но больше всего предприниматель озабочен тем вредом, который искусственный интеллект может нанести в интернете. «(Он) может начать войну, публикуя фальшивые новости и подделывая учетные записи электронной почты и пресс-релизы, а также манипулируя информацией»,— убежден господин Маск.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Основатель Tesla назвал искусственный интеллект угрозой цивилизации По мнению Илона Маска, правительству необходимо взять под контроль развитие технологий искусственного интеллекта.

В качестве примера предприниматель привел гипотетическую ситуацию, в которой искусственный интеллект для увеличения объемов инвестиций в оборонную промышленность может использовать хакерские атаки и распространение дезинформации, что способно спровоцировать войну. Основатель SpaceX подчеркнул, что выступает против чрезмерного регулирования. «Но нам нужно решить эту проблему, и быстро»,— убежден Илон Маск. В ходе своего выступления он также говорил о будущем беспилотных автомобилей и путешествий в космос, добавляет Fortune.