Картинка дня: фотограф показал редчайший сон кашалота

Профессиональный подводный фотограф Франко Банфи сделал серию редких кадров — заснял стадо кашалотов во время группового сна. На серию обратило внимание издание Bored Panda .



Фото: Franco Banfi / boredpanda.com

На китов ныряльщик наткнулся в Карибском море недалеко от острова Доминика. Все они неожиданно перестали двигаться, синхронно замерли в вертикальном состоянии и перестали реагировать на людей.



Фото: Franco Banfi / boredpanda.com



Фото: Franco Banfi / boredpanda.com



Фото: Franco Banfi / boredpanda.com



Фото: Franco Banfi / boredpanda.com



Фото: Franco Banfi / boredpanda.com

Ученые только в 2008 году узнали о том, что кашалоты спят в классическом понимании этого слова. Тогда группа биологов из Великобритании и Японии обнаружила группу абсолютно неподвижных китов.

Поначалу биологи решили , что животные просто отдыхают. Тогда они с опаской подобрались на своей лодке поближе (двигатель был выключен), но ни одно из животных не отреагировало, хотя как минимум двое были повернуты головой к лодке.

Позже стало известно, что кашалоты спят короткими урывками по 6−24 минут. Так они проводят во сне около 7% всей своей жизни — около 1,6 часов в сутки. Также в рейтинге «бессонных» животных высокие места занимают слоны (около 2 часов в сутки), лошади (3 часа) и жирафы (3−4 часа). Люди же в «естественных» условиях спят от 7 до 8,5 часа.