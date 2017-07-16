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Картинка дня: фотограф показал редчайший сон кашалота
Профессиональный подводный фотограф Франко Банфи сделал серию редких кадров — заснял стадо кашалотов во время группового сна. На серию обратило внимание издание
На китов ныряльщик наткнулся в Карибском море недалеко от острова Доминика. Все они неожиданно перестали двигаться, синхронно замерли в вертикальном состоянии и перестали реагировать на людей.
Ученые только в 2008 году узнали о том, что кашалоты спят в классическом понимании этого слова. Тогда группа биологов из Великобритании и Японии обнаружила группу абсолютно неподвижных китов.
Поначалу биологи
Позже стало известно, что кашалоты спят короткими урывками по 6−24 минут. Так они проводят во сне около 7% всей своей жизни — около 1,6 часов в сутки. Также в рейтинге «бессонных» животных высокие места
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Кашалоты спят короткими урывками по 6−24 минут.
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