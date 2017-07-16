Дизайнер Артемий Лебедев притворился ЖЭКом, чтобы сделать ремонт в своем подъезде

Артемий Лебедев, российский дизайнер, бизнесмен, блогер, купил квартиру в Санкт-Петербурге. «Ремонт в квартире — долгий процесс. Но я считаю, что иметь в доме свою хорошую квартиру недостаточно. Нужно еще, чтобы была прекрасная парадная, прекрасная улица и прекрасный город. С улицей и городом мне повезло, а с парадной — не очень. Поэтому я решил отремонтировать парадную (подъезд по-московски),» — пишет в своем блоге Артемий Лебедев.

Раньше финт с облагораживанием общественных территорий Лебедев проделывал в своем подъезде в Киеве, так что базовый опыт имелся.

«Соседи и в России, и на Украине — это люди, которые никогда не дадут ни одной копейки на улучшение подъезда и будут делать все возможное, чтобы процесс был сорван (или просто не дадут разрешения).

Соседи предсказуемо сообщили, что денег нет. Вторая часть соседей сообщила, что ремонт им не нужен, так как он создаст видимость того, что у них в жизни все хорошо, а этого допускать нельзя. Поэтому пришлось прибегнуть к маленькой хитрости — выдать ремонт за инициативу ЖЭКа. Ни один сосед на свете не будет против того, что ЖЭК сделает ремонт. Так что мои таджики получили по фирменному жилету (делается за 500 рублей штука) и начали причинять добро".





«Довольно быстро парадная из порнографии превратилась в приятное пространство. Фурацилиновое недоразумение превратилось в элегантную скромную красоту. Унификация дверей в мой бюджет не входила, да и народной поддержки не получила бы никогда. Зато почтовые ящики удалось заменить на ровный модуль (стоит две копейки). Все получили новые ключи».



Фото: tema.livejournal.com

Кстати, купи Артемий квартиру в минской сталинке, ему вряд ли бы пришлось претворяться ЖЭСом — белорусские соседи наверняка были бы не против покраски и замены ящиков — за его счет.