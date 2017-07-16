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Городские активисты обратились к президенту: уплотнение застройки провоцирует массовые протесты

17.07.2017 15:52 — Разное | Tut.by  
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Городские активисты передали в Администрацию президента открытое обращение к главе государства с просьбой взять на контроль ситуацию с градостроительной ситуацией в Минске.

Обращение было составлено и подписано членами 20 инициативных групп, которые защищают разные районы и квартала столицы от уплотнения и сноса.

В письме активисты просят президента создать рабочую группу для анализа необходимости и целесообразности уплотнения застройки Минска, «так как градостроительная политика, проводимая Мингорисполкомом, ведет к эскалации социального напряжения и росту недовольства среди горожан».

«Так сложилось, что генеральный план Минска утвержденв вашим указом и все, что происходит в градостроительстве, прикрывается именем президента», — пишут в своем обращении активисты. — «Проекты развития городских территорий разрабатываются без участия граждан, учета общественного мнения, потребностей и нужд местных жителей. Такой подход к планированию в градостроительстве влечет негативные оценки разработанных проектов горожанами на общественных обсуждениях, обострение социальной напряженности, необдуманные траты бюджетных средств, порождает озлобленность и рост недоверия к власти среди населения.

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Инициативные группы отмечают, что город постоянно сотрясают социальные конфликты в связи с переуплотнением застройки, сносом частного сектора, сокращением зеленых насаждений, общим ухудшением качества среды проживания. И все это — последствия градостроительной политики Мингорисполкома — считают активисты. А недоработки местной власти отражаются непосредственно на имидже и авторитете власти.

— Данным обращением мы хотим показать, что проблема уплотнения застройки имеет системный характер и провоцирует массовые протесты обычных горожан. Зародившись много лет назад в микрорайоне Уручье-2, уплотнение стало общегородской головной болью, — говорит координатор инициативы «Экоград», помощник депутата Виктор Янчуревич. — Массированная атака общественными обсуждениями ПДП в сезон летних отпусков говорит об утрате местной властью инстинкта самосохранения. Да, сегодня власть может проигнорировать мнение общественности и утвердить проект, но горожане продемонстрируют еще большую активность на этапе начала реализации проекта, когда увидят строительную технику у себя под окнами. Город строится и развивается для людей, к чему такие решения, которые не находят поддержки среди населения? Градостроительная политика и практика Минска нуждается в корректировке, на это мы обращаем внимание президента.

Обращение в Администрации приняли. Ответ должны дать в течение 30 дней.

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Теги: Минск
 
 
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Инициативные группы уверены, что Мингорисполком своими решениями накаляет обстановку среди горожан.

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