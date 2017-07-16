В Кричевском районе насмерть разбился 19-летний мотоциклист из Могилева

В ночь на 16 июля в Кричевском районе насмерть разбился мотоциклист. 19-летний могилевчанин не справился с управлением, сообщила официальный представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.



Фото: УГАИ УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в районе 01.30−03.30 около деревни Сычик на дороге «Дорогая — Волчас — Тиньково». Мотоциклист на Kawasaki не выбрал безопасную скорость движения, вылетел в кювет и влетел в дерево. От полученных травм он погиб на месте.