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В Кричевском районе насмерть разбился 19-летний мотоциклист из Могилева

17.07.2017 16:06 — Разное | Tut.by  
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В ночь на 16 июля в Кричевском районе насмерть разбился мотоциклист. 19-летний могилевчанин не справился с управлением, сообщила официальный представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.


Фото: УГАИ УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в районе 01.30−03.30 около деревни Сычик на дороге «Дорогая — Волчас — Тиньково». Мотоциклист на Kawasaki не выбрал безопасную скорость движения, вылетел в кювет и влетел в дерево. От полученных травм он погиб на месте.

 
 
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Он не справился с управлением и врезался в дерево.

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