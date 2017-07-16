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Брестчанка, которую месяц назад задержали за дрифт на Mersedec, вновь давала угла, но уже на BMW
ГАИ Бреста
Около месяца назад ночью в Бресте
Месяц спустя эта же водитель попалась на глаза инспекторам ГАИ. На этот раз девушка была на BMW316i и вновь пьяной. Водитель выписывала круги, пока ее не заметила ГАИ.
В отношении брестчанки составлены административные материалы следующим статьям 18.9.ч1 и 18.12.ч5 КоАП Республики Беларусь. Согласно вынесенному на прошлой неделе решению, женщина должна оплатить штраф в размере 11 базовых величин, штраф в размере 10 базовых величин получил также владелец BMW, передавший «бесправнице» право управления.
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Разбив одну машину и лишившись прав, брестчанка взяла вторую машину и снова пошла учиться дрифтовать.
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