Брестчанка, которую месяц назад задержали за дрифт на Mersedec, вновь давала угла, но уже на BMW

ГАИ Бреста задержала пьяную 25-летнюю водителя жительницу областного центра на BMW, которая дрифтовала на улицах города. Любопытно, что месяц назад госавтоинспекторы задерживали ее за такое же правонарушение с той лишь разницей, что в прошлый раз брестчанка давала угла на Mersedec.





Около месяца назад ночью в Бресте задержали пьяную 25-летнюю девушку на Mercedes S-Class. Водитель дрифтовала на улицах города, а когда заметила машину ГАИ поспешила скрыться. Но на подъеме на путепровод водитель не справилась с управлением и совершила наезд на дорожный знак и бордюрный камень, а затем съехала в левый по ходу движения кювет. Девушка получила легкие царапины и травмы. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили у женщины состояние алкогольного опьянения — 2,5 промилле. Женщину лишили прав, дали штраф и обязали возместить нанесенный ущерб.

Месяц спустя эта же водитель попалась на глаза инспекторам ГАИ. На этот раз девушка была на BMW316i и вновь пьяной. Водитель выписывала круги, пока ее не заметила ГАИ.



Фото: ГАИ Бреста

В отношении брестчанки составлены административные материалы следующим статьям 18.9.ч1 и 18.12.ч5 КоАП Республики Беларусь. Согласно вынесенному на прошлой неделе решению, женщина должна оплатить штраф в размере 11 базовых величин, штраф в размере 10 базовых величин получил также владелец BMW, передавший «бесправнице» право управления.