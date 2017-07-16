Начинающий блогер в Гомеле поджег себя и прыгнул в фонтан

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Начинающий блогер в Гомеле поджег одежду на спине и прыгнул в фонтан. Позже он признался, что сделал это ради славы, чтобы привлечь внимание к своему YouTube-каналу.

Представление закончилось для парня благополучно — он не пострадал. Но вот юридические последствия для 17-летнего героя вполне могут быть.

Как сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гомельской области Виталий Пристромов, в настоящее время ОВД Центрального района Гомеля начата проверка по данному факту, для дачи правовой оценки действий блогера. Предварительно установлена его личность — это 17-летний гомельчанин. Также установлено, что видео было размещено в аккаунте ВК, а также на YouTube.

Вскоре после того, как вокруг его поступка поднялся шум, молодой человек удалил ролик со своих аккаунтов. Но его уже успели скопировать и растиражировать многие СМИ. Напоминаем: повторять поступок молодого человека не стоит, его действия опасны для жизни.