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Начинающий блогер в Гомеле поджег себя и прыгнул в фонтан

17.07.2017 16:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Начинающий блогер в Гомеле поджег одежду на спине и прыгнул в фонтан. Позже он признался, что сделал это ради славы, чтобы привлечь внимание к своему YouTube-каналу.

Представление закончилось для парня благополучно — он не пострадал. Но вот юридические последствия для 17-летнего героя вполне могут быть.

Как сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гомельской области Виталий Пристромов, в настоящее время ОВД Центрального района Гомеля начата проверка по данному факту, для дачи правовой оценки действий блогера. Предварительно установлена его личность — это 17-летний гомельчанин. Также установлено, что видео было размещено в аккаунте ВК, а также на YouTube.

Вскоре после того, как вокруг его поступка поднялся шум, молодой человек удалил ролик со своих аккаунтов. Но его уже успели скопировать и растиражировать многие СМИ. Напоминаем: повторять поступок молодого человека не стоит, его действия опасны для жизни.

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На рискованный поступок молодой человек решился, чтобы стать знаменитым, правда, горожане шутят, что для челенджа он выбрал самый безлюдный фонтан.

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