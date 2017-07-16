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В Быхове россиянин на Mitsubishi врезался в стену дома и погиб
В Быхове вечером 15 июля на Mitsubishi разбился россиянин. Он не вписался в поворот и врезался в стену здания, сообщила официальный представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.
ДТП произошло в 21.15. 41-летний россиянин ехал по улице Советской. Проезжая поворот в районе дома № 2, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в здание.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
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Водитель не вписался в поворот.
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