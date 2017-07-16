В Быхове россиянин на Mitsubishi врезался в стену дома и погиб

В Быхове вечером 15 июля на Mitsubishi разбился россиянин. Он не вписался в поворот и врезался в стену здания, сообщила официальный представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.



Фото: УГАИ УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 21.15. 41-летний россиянин ехал по улице Советской. Проезжая поворот в районе дома № 2, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в здание.

От полученных травм мужчина скончался на месте.



Фото: УГАИ УВД Могоблисполкома