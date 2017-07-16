ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Быхове россиянин на Mitsubishi врезался в стену дома и погиб

17.07.2017 16:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Быхове вечером 15 июля на Mitsubishi разбился россиянин. Он не вписался в поворот и врезался в стену здания, сообщила официальный представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.


Фото: УГАИ УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 21.15. 41-летний россиянин ехал по улице Советской. Проезжая поворот в районе дома № 2, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в здание.

От полученных травм мужчина скончался на месте.


Фото: УГАИ УВД Могоблисполкома
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Начинающий блогер в Гомеле поджег себя и прыгнул в фонтан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика