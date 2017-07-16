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Лукашенко высказался о тревожной ситуации в мире

17.07.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главами дипломатических ведомств стран-участниц ОДКБ и высказался по поводу многократного повышения роли дипломатии в условиях кризиса международных отношений.

"Ситуация в мире тревожная, по этому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств. Наблюдается расширение географии и столкновение сфер интересов как отдельных стран, так и целых коалиций. Делаются попытки нарушения баланса сил. В данных условиях именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов", – сказал Лукашенко.

Беларусь председательствует в ОДКБ, и приоритет страны в это время, по словам президента, – усилить влияние организации на международной арене, что и призваны делать министры иностранных дел ОДКБ.

Фрагмент выступления президента Беларуси на встрече с главами дипломатических ведомств ОДКБ слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Белорусский лидер подчеркнул важность дипломатических усилий в условиях кризиса международных отношений.

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