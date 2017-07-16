Более 120 атлетов из 22 стран выступят в чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске

Более 120 атлетов из 22 стран примут участие в чемпионате Европы по современному пятиборью, который с 17 по 24 июля пройдет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Беларусь уже принимала крупные соревнования по этому виду спорта. В 2015 году в Минске состоялся финал Кубка мира, в 2014-м был организован юниорский чемпионат Европы.

Как отметил председатель Белорусской федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко, континентальное первенство пройдет на трех площадках. Плавание состоится в бассейне БГУФК. В фехтовании атлеты будут состязаться в спорткомплексе велодрома «Минск-Арены». Республиканский центр олимпийской подготовки (РЦОП) «Ратомка» примет бонус-раунд фехтования, где участники поборются за дополнительные очки, а также верховую езду, стрельбу и бег (лазер-ран).

Перед важным домашним стартом у белорусской команды одна серьезная потеря. Из-за травмы не сможет выступить на чемпионате Европы Ирина Просенцова. По мнению главного тренера сборной Беларуси Вальдемара Дариуша де Макая, в эстафетах 18 и 19 июля будет предоставлен шанс молодежи, а Анастасия Прокопенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, выступит только в индивидуальной программе.

— Домашний чемпионат Европы, конечно, для нас важен. Перед этим стартом прошел тренировочный сбор совместной с ирландской командой. Немного жаль, что не сможет выйти на старт Ирина Просенцова, но ей необходимо восстановиться после травмы ноги и удачно выступить на чемпионате мира в Каире (21−29 августа).

Главные надежды в любом случае у женщин связываем с выступлением Анастасии Прокопенко. У мужчин конкуренция внутри команды намного выше, есть несколько хороших атлетов, которые смогут побороться за высокие места на чемпионате Европы, — рассказал главный тренер.

В Минск приедут многие ведущие спортсмены. Сильнейшим составом представлена сборная России, в составе которой выступит олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Геннадий Лесун, начинавший свою карьеру в Беларуси, второй номер мирового рейтинга Гульназ Губайдуллина.

Видео: BLR Pentathlon TV

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Расписание соревнований

18 июля (вторник). Эстафета (женщины)

8.30 — Плавание

10.00 — Фехтование (основной раунд)

13.15 — Церемония открытия

14.15 — Фехтование (бонус-раунд)

15.20 — Конкур

17.00 — Лазер-ран (Бег и стрельба)

19 июля (среда). Эстафета (мужчины)

8.30 — Плавание

10.00 — Фехтование (основной раунд)

13.30 — Фехтование (бонус-раунд)

14.40 — Конкур

16.30 — Лазер-ран

20 июля (четверг). Полуфинал (женщины)

21 июля (пятница). Полуфинал (мужчины)

22 июля (суббота). Женщины (финал)

8.30 — Плавание

10.00 — Фехтование (основной раунд)

14.30 — Фехтование (бонус-раунд)

15.40 — Конкур

17.30 — Лазер-ран

23 июля (воскресенье). Мужчины (финал)

8.30 — Плавание

10.00 — Фехтование (основной раунд)

14.30 — Фехтование (бонус-раунд)

15.40 — Конкур

17.30 — Лазер-ран

24 июля (понедельник). Смешанная эстафета

8.30 — Плавание

10.00 — Фехтование (основной раунд)

13.30 — Фехтование (бонус-раунд)

14.40 — Конкур

16.30 — Лазер-ран.