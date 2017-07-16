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Репетитор Ливянт: в вузы давно пора ввести электронное зачисление

17.07.2017 16:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вступительная кампания в ВУЗы, и другие учебные заведения Беларуси набирает обороты, закончился прием документов на бюджет, абитуриенты  подсчитывают шансы и решают, как распорядиться собственными результатами ЦТ. Опытный репетитор Евгений Ливянт поделился своими впечатлениями о текущей вступительной кампании, ее существенных отличиях в сравнении со странами-соседями, и рассказал, почему ему стыдно наблюдать за существующей вступительной системой.

"Мне стыдно наблюдать за этой вступительной кампанией. Во всех окружающих нас странах, в Литве, России, Украине — электронное зачисление. Никто не ходит с бумажками по ВУЗам, не стоит в очередях, не ждет, не мониторит баллы, куда можно подавать, куда нельзя и т. д. Стыдно. Если раньше нам обещали, что у нас тоже будет электронное зачисление, то теперь даже перестали обещать", — говорит Ливянт.

По мнению Евгения Ливянта стране, у которой репутация IT-страны, где существует Парк высоких технологий, пора серьезно реформировать многие позиции в сфере образования, в том числе при помощи современных достижений IT-отрасли.

Комментарии Евгения Ливянта о ходе вступительной компании слушайте на радио Sputnik Беларусь

 
 
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Репетитор с солидным стажем Евгений Ливянт рассказал радио Sputnik Беларусь об особенностях нынешнего поступления в ВУЗы.

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