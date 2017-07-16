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Кафе "Бриллиантовая рука" открылось на месте падения Никулина в Баку

17.07.2017 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Малая крепостная улица стала местом паломничества десятков тысяч туристов — на ней был снят один из самых знаменитых эпизодов комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", где Семен Семенович Горбунков в исполнении Юрия Никулина упал напротив Apotheke Chikanuk и произнес знаменитое "Черт побери!"

Кафе "Бриллиантовая рука" открылось на месте падения Никулина в Баку
© Фото: Централпартнершип
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Спустя 49 лет именно в помещении аптеки открылся ресторан с названием "Бриллиантовая рука", передает Sputnik Азербайджан. Идею кафе долгие годы вынашивал житель этого дома, являющийся большим поклонником фильма. И в итоге он смог ее осуществить.

По словам сына хозяина, 18-летнего Агамоглана, его отец очень тщательно подошел к оформлению интерьера, украсив его фигурами героев знаменитой картины и кадрами из нее. Теперь туристы приходят на улицу не только найти знаменитую "Апотеку", но и зайти в нее, чтобы перекусить и сфотографироваться.

 
 
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В столице Азербайджана, Баку, на улице, где проходили съемки фильма "Бриллиантовая рука", открылось кафе с одноименным названием. Смотрите на видео, как выглядит...

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