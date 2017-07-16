Малая крепостная улица стала местом паломничества десятков тысяч туристов — на ней был снят один из самых знаменитых эпизодов комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", где Семен Семенович Горбунков в исполнении Юрия Никулина упал напротив Apotheke Chikanuk и произнес знаменитое "Черт побери!"

Спустя 49 лет именно в помещении аптеки открылся ресторан с названием "Бриллиантовая рука", передает Sputnik Азербайджан . Идею кафе долгие годы вынашивал житель этого дома, являющийся большим поклонником фильма. И в итоге он смог ее осуществить.

По словам сына хозяина, 18-летнего Агамоглана, его отец очень тщательно подошел к оформлению интерьера, украсив его фигурами героев знаменитой картины и кадрами из нее. Теперь туристы приходят на улицу не только найти знаменитую "Апотеку", но и зайти в нее, чтобы перекусить и сфотографироваться.