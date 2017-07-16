В торговом центре «Спектр» на Ложинской, 3, который недавно открылся в Уручье, будет работать сразу четыре мировых бренда фастфуда: Burger king, KFC, Domino’s pizza и Sbarro. Кто и по какому графику принимает посетителей уже в двух точках и когда ждать открытия остальных — в материале AFISHA.TUT.BY.





Управляющий ТЦ «Спектр» Сергей Бурдыко рассказывает, что у торгового центра «молодежное направление». Такое количество фастфуда представлено в новом объекте, потому что блюда быстрого питания пользуются популярностью у молодых людей.

— Burger king по развитию своей сети второй в мире (первый — Макдональдс). Доминос тоже популярен. Если посмотреть голливудские фильмы, почти в каждом вы увидите их рекламу. KFC тоже входит в тройку сильнейших. Раньше ведь в Уручье, кроме «МакДональдса», ничего не было, а у нас ключевой торговый центр в микрорайоне. Мы находимся возле метро, и если кому-то нужно перекусить, нет никаких проблем: зашел, взял навынос.





Помимо соседства с метро, рядом, говорит Сергей, есть большой транспортный узел, перехватывающие парковки, остановки общественного транспорта на выезд из города. Посетителей, считает управляющий, хватит всем точкам фастфуда, и прямой конкуренции друг другу они не составят.

— В Burger king и Sbarro, которые уже работают, посетителей много. В Каменной Горке ( фастфуд-перекресток на выходе из метро с разными брендами. — Прим. AFISHA.TUT.BY) тоже, в принципе, никто никому не составляет конкуренции.











Помимо четырех перечисленных выше точек общепита, в торговом центре будет работать буфет рядом с художественной школой. Domino’s pizza откроется, скорее всего, уже на следующей неделе, KFC — в течение месяца.

Где: Ложинская, 3 (ТЦ «Спектр»)

Когда: Burger king — с 8.00 до 00.00, Sbarro — с 10.00 до 23.00

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